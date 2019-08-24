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Keçiörengücü, tek golle Osmanlıspor'u devirdi!
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KEÇİÖRENGÜCÜ, TEK GOLLE OSMANLISPOR'U DEVİRDİ!

Keçiörengücü, tek golle Osmanlıspor'u devirdi!

TFF 1. Lig 2. hafta maçında Keçiörengücü, Osmanlıspor'u 1-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

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TFF 1. Lig'de sezonun 2. haftası başkent derbisine sahne oldu.

Aktepe Stadı'nda Osmanlıspor'un konuk eden Keçiörengücü, Boubacar Dialiba'nın 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Keçiörengücü, puanını 4'e çıkarırken Osmanlıspor 3 puanda kaldı.

Bu arada Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Hakan Ceylan, Bersan Duran, Mehmet Emin Tuğral

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Süleyman Olgun, Burak Aydın (Dk. 79 İshak Çakmak), Cem Ekinci (Dk. 62 Boubacar Dialiba), Uğur Utlu, Sertaç Çam, Kone (Dk. 83 Devrim Taşkaya)

Osmanlıspor: Mele, Ali Ülgen, Mehmet Yiğit (Dk. 73 Barış Zeren), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Blagojevic, Hasan Kılıç, Ayuk, Sinan Kurt, Todorovic (Dk. 73 Okan Deniz), Mertan Caner Öztürk

Gol: Dk. 69 Boubacar Dialiba (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 17 Ayuk, Dk. 50 Mehmet Yiğit, Dk. 70 Blagojevic (Osmanlıspor), Dk. 58 Cem Ekinci (Keçiörengücü)
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