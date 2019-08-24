Ankaragücü, 3 puan istedi ama hakem istemedi!

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Kelender

25 Ağustos 201900:33

Ankaragucu bir sıfır olsun bizim olsun düşüncesindeyiz kayseri nin defansini az adamla defalarca yakaladı ancak gol becerisi olmayan futbolcular orta yerine geriye oynamayı seçince gol hayal oldu adami bir sıfıra yatirmazlar nitekim kazandık dediğimiz maçı adeta kaybettik bu kadronun nekadar yetersiz olduğu aşikar ancak mehmet Yiginer borç yapilan firması olursa yasak kalkacak hoca ve futbolcu transfer edilecek yapılanma olmazsa ne olacak bu kadro ve hoca ile devam adilecek tribünler giderek gerçekleşecek maç iki bin üç bin kişiye düşecek gerisi malum allah ne yerinden saklasın demekten başka yapacağımız bir şey yok maç biletleri bu seviyede giderse taraftar staddan kaçacak.