Ankaragücü, 3 puan istedi ama hakem istemedi!

Ankaragücü ile İstikbal Mobilya Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in ikinci haftasında Ankaragücü ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı.
Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.
Ankaragücü'nün golünü 59. dakikada Dever Orgill attı.
Konuk ekibin sayısını 90+4'te Umut Bulut kaydetti.
MKE Ankaragücü: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan, İlker Takpak, İbrahim Bozbey
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Mehmet Sak (Dk. 46 Pinto), Moke, Aydın Karabulut (Dk. 85 Hasan Kaya), Sedat Ağçay (Dk. 66 Faty), Canteros, İlhan Parlak, Orgill
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila Turan (Dk. 65 Karahan Yasir Subaşı), Ziya Alkurt (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Djedje, Mensah (Dk. 75 Bilal Başacıkoğlu), Rienstra, Henrique, Umut Bulut
Goller: Dk. 59 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 90+4 Umut Bulut (İstikbal Mobilya Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Aydın Karabulut, Dk. 77 Orgill, Dk. 90 3 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada gelişen konuk ekip atağında Lopes'in ceza alanının sağ tarafından uzak direğe gönderdiği topa Umut Bulut iyi vuramadı ve önemli pozisyondan yararlanamadı.
4. dakikada gelişen başkent ekibinin atağında Aydın Karabulut ile Canteros'un paslaşmasında top son olarak Aydın Karabulut'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.
15. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Lopes son çizgiye inmeden ceza sahası içerisindeki arkadaşı Mensah'a topu aktardı. Mensah bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak Kitsiou topu çizgiden çıkardı.
41. dakikada Lopes'in ceza alanına yaptığı ortada kaleye giden topu son anda kaleci kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.
51. dakikada İlhan Parlak getirdiği topu Canteros ile paslaştıktan sonra tekrar ceza alanı içinde önünde buldu. İlhan Parlak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurmakta gecikince araya giren defans tehlikeyi önledi.
54. dakikada Lopes'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.
56. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza yayı üzerindeki Kitsiou rakibini geçtikten sonra ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.
59. dakikada Canteros kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı. O noktada bulunan Orgill'in kafa vuruşunda kaleci topu çıkardıysa da hakem meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini belirledi ve MKE Ankaragücü maçta 1-0 öne geçti.
65. dakikada Lopes'in kafayla kalecisine gönderdiği topta araya giren Orgill'in kaleci Lung'u da geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
81. dakikada ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.
90+4. dakikada konuk ekibin kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Umut Bulut'un kafayla vurduğu top yerden sekti. Kaleci Korcan Çelikay'ın müdahale ettiği top önce üst direğe sonra yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-1
Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.
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