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Ankaragücü, 3 puan istedi ama hakem istemedi!
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ANKARAGÜCÜ, 3 PUAN İSTEDİ AMA HAKEM İSTEMEDİ!

Ankaragücü, 3 puan istedi ama hakem istemedi!

Ankaragücü, 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada, eski oyuncusu Umut Bulut'tan yediği son saniye golüyle 2 puanı Eryaman Stadyumu'nda bıraktı.

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Ankaragücü ile İstikbal Mobilya Kayserispor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in ikinci haftasında Ankaragücü ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan maç 1-1 sona erdi.

Ankaragücü'nün golünü 59. dakikada Dever Orgill attı.

Konuk ekibin sayısını 90+4'te Umut Bulut kaydetti.

MKE Ankaragücü: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Mehmet Sak (Dk. 46 Pinto), Moke, Aydın Karabulut (Dk. 85 Hasan Kaya), Sedat Ağçay (Dk. 66 Faty), Canteros, İlhan Parlak, Orgill

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila Turan (Dk. 65 Karahan Yasir Subaşı), Ziya Alkurt (Dk. 83 Nurettin Korkmaz), Djedje, Mensah (Dk. 75 Bilal Başacıkoğlu), Rienstra, Henrique, Umut Bulut

Goller: Dk. 59 Orgill (MKE Ankaragücü), Dk. 90+4 Umut Bulut (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Aydın Karabulut, Dk. 77 Orgill, Dk. 90 3 Kitsiou (MKE Ankaragücü), Dk. 43 Atila Turan (İstikbal Mobilya Kayserispor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada gelişen konuk ekip atağında Lopes'in ceza alanının sağ tarafından uzak direğe gönderdiği topa Umut Bulut iyi vuramadı ve önemli pozisyondan yararlanamadı.

4. dakikada gelişen başkent ekibinin atağında Aydın Karabulut ile Canteros'un paslaşmasında top son olarak Aydın Karabulut'un önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan bu futbolcunun vuruşunda kaleci tehlikeyi önledi.

15. dakikada konuk takım gole yaklaştı. Sağ kanattan hareketlenen Lopes son çizgiye inmeden ceza sahası içerisindeki arkadaşı Mensah'a topu aktardı. Mensah bekletmeden yerden vuruşunu yaptı ancak Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

41. dakikada Lopes'in ceza alanına yaptığı ortada kaleye giden topu son anda kaleci kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz tamamlandı.

51. dakikada İlhan Parlak getirdiği topu Canteros ile paslaştıktan sonra tekrar ceza alanı içinde önünde buldu. İlhan Parlak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topa vurmakta gecikince araya giren defans tehlikeyi önledi.

54. dakikada Lopes'in kullandığı köşe atışında penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Henrique'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı gitti.

56. dakikada kullanılan serbest vuruşta ceza yayı üzerindeki Kitsiou rakibini geçtikten sonra ceza sahasının sağ çaprazından sert vurdu ancak meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

59. dakikada Canteros kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe ortaladı. O noktada bulunan Orgill'in kafa vuruşunda kaleci topu çıkardıysa da hakem meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini belirledi ve MKE Ankaragücü maçta 1-0 öne geçti.

65. dakikada Lopes'in kafayla kalecisine gönderdiği topta araya giren Orgill'in kaleci Lung'u da geçtikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

81. dakikada ceza sahasına yapılan ortada iyi yükselen Umut Bulut'un kafa vuruşunda kaleci son anda topu kornere çeldi.

90+4. dakikada konuk ekibin kullandığı serbest atışta ceza alanı içinde Umut Bulut'un kafayla vurduğu top yerden sekti. Kaleci Korcan Çelikay'ın müdahale ettiği top önce üst direğe sonra yan direğe çarparak ağlara gitti: 1-1

Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

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3
Kelender
25 Ağustos 201900:33
Ankaragucu bir sıfır olsun bizim olsun düşüncesindeyiz kayseri nin defansini az adamla defalarca yakaladı ancak gol becerisi olmayan futbolcular orta yerine geriye oynamayı seçince gol hayal oldu adami bir sıfıra yatirmazlar nitekim kazandık dediğimiz maçı adeta kaybettik bu kadronun nekadar yetersiz olduğu aşikar ancak mehmet Yiginer borç yapilan firması olursa yasak kalkacak hoca ve futbolcu transfer edilecek yapılanma olmazsa ne olacak bu kadro ve hoca ile devam adilecek tribünler giderek gerçekleşecek maç iki bin üç bin kişiye düşecek gerisi malum allah ne yerinden saklasın demekten başka yapacağımız bir şey yok maç biletleri bu seviyede giderse taraftar staddan kaçacak.
2
Serdar06
25 Ağustos 201900:10
Düzgün yazı yazın. Şeref yoksunu emek hırsızı Hakem müsveddesi Alinin nasıl Ank.gücünün puanlarını çaldığını yazın.Ey eyyamcı Ali Atilla yı 2.sarıdan niye atmadın. Yüreğin yetmedi mi.Moke nin attığı golü niye iptal ettin. Mokenin attığı gol ofsaytsa unutun attığı da yüzde yüz ofsayt.90.dk.da orgıle yapılan penaltı niye vermedin.Şeref yoksunu hakem düdüğünü da bi daha Ank.ya gelme.Yüzsüz Yiğiner niye Ank.gücünün hakkını savunmuyorsun. Başkan adaylarına hakaret efiyodun aynı şeyi hadi hakeme göstersene.Bi drvtransfrt yap. Ya da drfol git.
1
Ankaralı
24 Ağustos 201923:40
Bu takımın beraberlikten başka hedefi olamaz,bu karoyla galibiyet imkansız,ortasaha yok,gol atacak adam yok,şut çekecek mecalleri yok,sadece defans yaparak nereye kadar,düşecek en kuvvetli aday biziz
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