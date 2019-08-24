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Quaresma'dan ayrılık açıklaması
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QUARESMA'DAN AYRILIK AÇIKLAMASI

Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Ricardo Quaresma'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

 
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