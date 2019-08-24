Quaresma'dan ayrılık açıklaması

Ricardo Quaresma'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Başkan tarafından artık takımın bir parçası olmak istenmediğim konusunda bilgilendirildim. Şu an konuyu çözmek için uğraşıyorum. Önümüzdeki günlerde geleceğimle ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Anlayışınız ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."