Tesadüfen başladı, şampiyon oldu

Komşuları, erkek kardeşi Emre Şentürk’ü tekvando poomse sporuna yazdırırken Sümeyye’yi de haberi olmadan bu spora yazdırdı. Erkek kardeşini izlemeye gittiğinde kendinin de bu spora yazdırıldığını öğrenen Sümeyye Şentürk, sayısız Türkiye şampiyonluğu, 2 kere Avrupa ikinciliği ve 1 kere de dünya beşincisi oldu.

2010 yılında tekvando poomse sporuna başlayan ve 2 yıl ara veren Milli Sporcu Sümeyye Şentürk, “Normalde kardeşimi yazdıracaklardı, tekvandoya, ben onu izlemeye gelmiştim. O ara onun vesilesiyle beni de yazdırdılar. Daha sonra iki yıl devam ettim, iki yılda bir ara verme sürecim oldu. Tekrar başladığımda yeni yeni dereceler elde etmeye başladım. Normalde bırakmadan önce hiç derecem yoktu. Şu an devam ediyorum" diye konuştu.