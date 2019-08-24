﻿
Tesadüfen başladı, şampiyon oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

TESADÜFEN BAŞLADI, ŞAMPİYON OLDU

Tesadüfen başladı, şampiyon oldu

Amasya’da tekvando poomse sporuna 2010 yılında tesadüfen başlayan Sümeyye Şentürk, 2 kere Avrupa ikincisi bir kere dünya beşincisi oldu.

335 Okunma
 
 

Komşuları, erkek kardeşi Emre Şentürk’ü tekvando poomse sporuna yazdırırken Sümeyye’yi de haberi olmadan bu spora yazdırdı. Erkek kardeşini izlemeye gittiğinde kendinin de bu spora yazdırıldığını öğrenen Sümeyye Şentürk, sayısız Türkiye şampiyonluğu, 2 kere Avrupa ikinciliği ve 1 kere de dünya beşincisi oldu.

2010 yılında tekvando poomse sporuna başlayan ve 2 yıl ara veren Milli Sporcu Sümeyye Şentürk, “Normalde kardeşimi yazdıracaklardı, tekvandoya, ben onu izlemeye gelmiştim. O ara onun vesilesiyle beni de yazdırdılar. Daha sonra iki yıl devam ettim, iki yılda bir ara verme sürecim oldu. Tekrar başladığımda yeni yeni dereceler elde etmeye başladım. Normalde bırakmadan önce hiç derecem yoktu. Şu an devam ediyorum" diye konuştu.

 
ETİKETLER
3
Mehmet Yiğiner: " Eşit şartlar yok, adaletsizlik ortadan kalkmalı"
Ankaragücü - Kayserispor maçı sonrası
Keçiörengücü, tek golle Osmanlıspor'u devirdi!
3
Ankaragücü, 3 puan istedi ama hakem istemedi!
1
Murat Cavcav: "Kadromuzun kalitesini biliyoruz"
Çocukların futbolculuk hayallerini gerçekleştiriyorlar
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿