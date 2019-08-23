Fatih Kol: "Hedefimiz 1. Lig'e çıkmak"

Maslak Hilton Hotel'de düzenlenen sezon öncesi kulüp tanıtım yemeğine, Sancaktepe Futbol Kulübü Başkanı Fatih Kol, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, eski futbolcular Hami Mandıralı ile Oktay Derelioğlu katıldı.
Sancaktepe Belediyespor'un futbol şubesini satın alan Fatih Kol, yeni bir yapılanma içerisine girdiklerini aktararak, "Türk futboluna güzel şekilde hizmet etmek istiyoruz. Genç sporcuları yetiştiren bir kulüp olacağız. Genç oyuncuları geliştirerek Türk futboluna sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Geçen yıldan kadrolarını koruduklarını aktaran Kol, "Bu sezon 7 tane üst düzey oyuncuyu transfer ettik. Hedefimiz TFF 1. Lig'e çıkmak. İyi transferler yaptık. Maddi sıkıntımız yok." diye konuştu.
Türkiye'de kulüplerin şirketleşmesi gerektiğini savunan Kol, "Kulüpler şirket gibi yönetilmeli. Diğer türlü borçlar kontrolsüz oluyor." ifadelerini kullandı.
Erdem: "2009 yılında kulübü sıfırdan oluşturduk"
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi İsmail Erdem, Sancaktepe Belediye Başkanı olduğu dönemde, kulübün de kurucu başkanlığını üstlendiğini hatırlatarak, "2009 yılında kulübü sıfırdan oluşturduk." açıklamasında bulundu.
Kulübün bu sezona kadar Sancaktepe Belediyesi desteğiyle geldiğini anlatan Erdem, "Hem tesislere hem de altyapılara yatırım yapmıştık. Futbolda amatörden başlayarak kısa sürede TFF 2. Lig'e yükseldik. Sancaktepe Futbol Kulübüne önümüzdeki yıllarda başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.