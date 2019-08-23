﻿
Antalyaspor'dan hücuma Portekiz'den takviye
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANTALYASPOR'DAN HÜCUMA PORTEKİZ'DEN TAKVİYE

Antalyaspor'dan hücuma Portekiz'den takviye

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Gelson Dala'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

146 Okunma
 
 

Angola uyruklu 23 yaşındaki Gelson Dala, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Gelson Dala, "Bana çok teklif vardı ama burayı tercih ettim. Çünkü Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımın parçası olmak istedim." dedi.

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise Gelson Dala'nın geçen sezon Portekiz'de başarılı bir performans sergilediğini belirterek, "Uzun zamandır takibimizdeydi. Hem kendisi hem de Antalyaspor için hayırlı olsun." diye konuştu.

Altay, transfer çalışmalarının devam ettiğini, kadrolarını 1-2 oyuncuyla daha güçlendirebileceklerini kaydetti.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Portekiz ekibi Rio Ave'de 26 maça çıkan Gelson Dala, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Dala, 22 kez Angola Milli Takımı formasını terletti ve 11 gol attı.

 
ETİKETLER #Antalyaspor
2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
1. Lig'de ilk haftanın lideri Fatih Karagümrük
İlk haftanın lideri Fenerbahçe
Ozornwafor'a Süper Lig'den talip var
Bülent Korkmaz: "Kolay olmayacak"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿