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Eskişehirspor'da haciz şoku
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ESKİŞEHİRSPOR'DA HACİZ ŞOKU

Eskişehirspor'da haciz şoku

Mali kriz ve transfer yasağıyla birlikte lige -6 puanla başlayan TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a haciz geldi.

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Eski bir çalışanın takımdan alacağı olması sebebiyle icra memurları kulüpteki spor aletleri, televizyon ve bilgisayarlara haciz koydu.

Kulüp Asbaşkanı Mustafa Topkaya yaptığı açıklamada Eskişehirspor'un tüm şehrin ortak manevi değeri olduğunu belirterek, ''Bu haczin yapılmış olması normal şartlarda Eskişehir halkının tamamını ilgilendiren bir camiada yapılmış olması tabi üzücü. Kulübün mali durumu ortada.'' dedi.

 
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