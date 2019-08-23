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Ankaragücü, "Birlik ve beraberlik" yemeğinde buluştu
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ANKARAGÜCÜ, "BİRLİK VE BERABERLİK" YEMEĞİNDE BULUŞTU

Ankaragücü, "Birlik ve beraberlik" yemeğinde buluştu

Ankaragücü, Kayserispor maçı öncesi akşam yemeğinde Çiftlik Kokoreç’te bir araya geldi.

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Ankaragücü, Kayserispor maçı öncesi akşam yemeğinde Çiftlik Kokoreç’te bir araya geldi.

Başkan  Mehmet Yiğiner, başkan yardımcısı Metin Akyüz, yöneticiler, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personelinin de katıldığı yemekte takım olarak bir araya gelindi.

Yemekte bir konuşma yapan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, "Mekanın sahibi Güner Çoruk çok değerli bir Ankaragüçlü kardeşimiz. Bizleri burada ağırladığı için kendisine teşekkürü ederiz. Takımımıza Kayserispor karşılaşması için başarılar dilerim" dedi.

Ankaragücü takımını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Güner Çoruk ise, "Bugün bizim için özel bir akşam. Gönül verdiğimiz Ankaragücü'nü işletmemizde ağırlamaktan büyük mutluluk yaşıyoruz. Bizi kırmayıp buralara geldikleri için başta başkanımız Mehmet Yiğiner olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah cumartesi günü Kayserispor'u yenerek camiamızı mutlu ederler. Kendilerine şimdiden başarılar dilerim" dedi.

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