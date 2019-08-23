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Osmanlıspor, Keçiörengücü'ne bileniyor
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OSMANLISPOR, KEÇİÖRENGÜCÜ'NE BİLENİYOR

Osmanlıspor, Keçiörengücü'ne bileniyor

Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

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Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

TFF 1. Lig’in ikinci haftasında Keçiören Aktepe Stadı’nda Keçiörengücü’ne konuk olacak Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki haftanın son antrenmanı 50 dakika sürdü.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 5’e 2 top kapma oyunuyla devam etti.

Daha sonra saha kenarında sprint çalışması yapan oyuncular bireysel şut çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı.

Mor-Sarılı başkent ekibinde tedavisi devam eden Tugay Kacar’ın dışında başka eksik bulunmuyor.

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