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Gençlerbirliği'nden Mansur Yavaş'a ziyaret
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN MANSUR YAVAŞ'A ZİYARET

Gençlerbirliği'nden Mansur Yavaş'a ziyaret

Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

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Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mansur Yavaş, “MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği şehrimizin güzide iki kulübü. Başkentimizi en üst ligde temsil eden ve önemli ölçüde katma değer yaratan iki kulübümüzün de her zaman yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda Başkan Murat Cavcav, Yavaş’a adının yazılı olduğu Kırmızı Kara çubuklu formamızı hediye etti.

Ziyarette aynı zamanda kongre üyemiz olan Fethi Yaşar da yönetim kurulumuza eşlik etti.
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