Halkbank'a Moldovalı smaçör

Voleybol Efeler Ligi’nin en köklü takımlarından Halkbank, smaçör pozisyonunu Moldovalı oyuncu Dmitrii Bahov’la kontrat imzalayarak güçlendirdi.
Moldova Milli Takımı’nın kaptanlığını da yapan başarılı smaçör 23.10.1990 doğumlu. 197 santimetre boyundaki Bahov’un smaç yüksekliği 338, blok yüksekliği 324 santimetre.
Dmitrii Bahov’un formasını giydiği takımlar sırasıyla şöyle:
2010 -2011 Tomis Constanta (Romanya)
2011-2013 Marek Dupnita (Bulgaristan)
2013-2014 Tomis Constanta (Romanya)
2014-2016 Paris Volley (Fransa)
2016-2017 İnegöl Belediyespor
2017-2018 Afyon Belediye Yüntaş
2018-2019 Tokat Belediye Plevne
Nereye geldiğimi biliyorum
Dmitrii Bahov, Halkbank’a transfer olmakla voleybol hayatında yeni bir sayfa açıldığını ve bu şansı iyi değerlendirmek istediğini söyledi.
Halkbank’ın Türkiye’de olduğu kadar Avrupa’da da tanınan ve saygıyla anılan bir ekip olduğunu ifade eden Bahov, “Dolayısıyla ben, nereye geldiğimi iyi biliyorum. Sorumluluğumun farkındayım. Takım kimyamız iyi. Milli takımlardaki oyuncularımızla birlikte idman yaptığımızda oyun karakterimizin gelişeceğine inanıyorum. Önümüzde üç kulvar ve üç kupa var. Biz kulüp karakteri olarak hepsine talibiz. Ben de elimden geleni yaparak tarihin bu sezonki sayfasına katkı sunmak istiyorum” diyerek düşüncelerini aktardı.
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