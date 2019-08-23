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Nadir Çiftçi, taraftarların sorularını yanıtladı
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NADİR ÇİFTÇİ, TARAFTARLARIN SORULARINI YANITLADI

Nadir Çiftçi, taraftarların sorularını yanıtladı

Gençlerbirliği’nin başarılı oyuncusu Nadir Çiftçi, Gençlerbirliği taraftarlarının sosyal medya üzerinden sordukları soruları yanıtladı.

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Gençlerbirliği’nin başarılı oyuncusu Nadir Çiftçi, Gençlerbirliği taraftarlarının sosyal medya üzerinden sordukları soruları yanıtladı.

Kulübün resmi YouTube kanalı üzerinden yayınlanan videoda Nadir birbirinden ilginç soruları samimiyetle cevapladı.

Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da 7 numaralı formayı giyen Nadir, bu sezon farklı olarak forma ismini Nadir Ç. olarak belirledi.

Behzat Ç. ismine bir gönderme olan bu karar taraftarlar tarafından oldukça olumlu karşılanırken, bu konuda da gelen soruları cevapladı.

“Nadir Ç. mi , Behzat Ç. mi Gençlerbirliği’ni daha çok seviyor?” sorusuna Nadir’in cevabı “her ikisi de Gençlerbirliği’ni çok seviyor.” oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada ise bu sezon sık sık futbolcu ve taraftarların bu tarz röportajlarla bir araya geleceği duyuruldu.
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