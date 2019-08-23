﻿
Başkent ekipleri, Emine Bulut'u unutmadı
﻿
Site İçi Arama
﻿

BAŞKENT EKİPLERİ, EMİNE BULUT'U UNUTMADI

Başkent ekipleri, Emine Bulut'u unutmadı

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesine Başkent takımları sessiz kalmadı.

499 Okunma

Kırıkkale'de, Emine Bulut'un eski eşi tarafından vahşice öldürülmesine Başkent takımları sessiz kalmadı.

Ankara'nın Süper Lig'deki temsilcileri Ankaragücü, Gençlerbirliği ve TFF 1. Lig'de mücadele eden Keçiörengücü ile Osmanlıspor takımları, eski eşi tarafından çocuğu önünde boğazı bıçaklanarak vahşice öldürülen Emine Bulut için sessiz kalmadı. Kulüpler tepkilerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile gösterdi.

Ankaragücü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu vahşeti unutmayacağız. Unutturmayacağız!" ifadelerine yer verilirken, Gençlerbirliği ise, "Kadın cinayetleri son bulsun! Alışmayacağız" tepkisi dile getirildi.

Keçiörengücü ise yaşanan olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kadın cinayetleri karşısında sessiz kalmayacağız. Bu vahşet artık son bulsun" derken, Osmanlıspor, "Yaşanan bu vahşeti kınıyor; kadın cinayetlerinin son bulmasını diliyoruz!" paylaşımı ile tepki gösterdi. 
Serie A yeni sezona bir ilkle başlıyor
Ankaragücü, "Birlik ve beraberlik" yemeğinde buluştu
Osmanlıspor, Keçiörengücü'ne bileniyor
Gençlerbirliği'nden Mansur Yavaş'a ziyaret
Halkbank'a Moldovalı smaçör
Nadir Çiftçi, taraftarların sorularını yanıtladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Aga
23 Ağustos 201917:33
Kadın cinayetleri 'nin karşılığı idam dir daha aşağısı katile mukafattir kadına şiddet hangi ölçüde olursa olsun karşılığı en az yirmi sene uygula bak neler değişiyor ama bu ülkede caniler malesef hak ettiği cezayı almıyor kadına şiddet ve cinayet aldı başını gidiyor çok yazık adalet anlayışı yeniden yapılandırılması yoksa bu acılar arayarak devam eder yazıklar olsun.
﻿