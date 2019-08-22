Mehmet Yiğiner: "Ufak bir dokunuş her şeyi değiştirecek"

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kayserispor maçı öncesinde Klasspor TV mikrofonlarına konuşarak takımının son durumu hakkında son bilgileri paylaştı.

“Sakat oyuncumuz yok”

Konya deplasmanında iyi mücadele ettiklerinin altını çizen Mehmet Yiğiner, “Aramıza geç katılan oyuncular oldu, buna rağmen Konya deplasmanında iyi mücadele ettik. Verilmeyen net bir penaltımız vardı. Aynı zamanda sakat oyuncu vermeden lige başlamak bizim için önemliydi. Teknik ekibimizi bu açıdan da kutluyorum. Eksiklerimizi de gördük, takım olarak birkaç haftaya da ihtiyacımız var” dedi.

“İki ismin büyük tecrübesi var”

Teknik direktör olarak kimseyle sözleşme imzalamadıklarının hatırlatılması üzerine konuşan Yiğiner, “Kimseyle sözleşme imzalamadık ama takımın başında Aykan Atik ve spor direktör olarak ise Adnan Erkan var. İki ismin büyük tecrübesi var. Takımımızı çalıştıran ekibimiz var, bunu sıkıntı etmiyoruz. Transfer yasağının ne şekilde neticelendirileceğini gördükten sonra bu işi de resmiyete dökeceğiz. Bu şu anki amacımız, transfer yasağını kaldırmaktır. Transfer yasağını kaldırdıktan sonra yeni bir hoca ihtiyacı doğarsa başka bir isimle anlaşabiliriz. Aksi takdirde düzeni bozmayız. Son dönemlerde yerli hocalarımız gayet başarılı, o sebeple yerli bir teknik direktörle çalışmak istiyoruz. ” diye konuştu.

“Hükümet yetkililerin de bir adım atması lazım”

Bankalar Birliği yapılan anlaşma gereği borçların yapılandırması gerektiğinin altını çizen Yiğiner, “Borcu bizden kat ve kat büyük olan kulüpler, borçlarını yapılandırdılar ama bizim borçlarımız hakkında bir yapılandırma hayata geçmedi. İstenilen evrakları, eksiksiz bir şekilde gönderdik, borçlarımızın yapılandırılması için talimat beklediklerini söylediler, bekliyoruz. Yapılandırma hayat geçince transfer yasağını kaldırıp belirlediğimiz oyuncuları takıma monte edeceğiz. Hükümet yetkililerin de bir adım atması lazım. Mesela Trabzonspor yapılandırma yapılalı 2 ay oldu. Borçlarını ödedi ve transferlerini yaptı. Bizim de bundan faydalanmamız lazım. Milyarca borcu olan Beşiktaş ve Galatasaray bile faydalandı. Biz neden faydalanamıyoruz. Bizim o kadar büyük borcumuz yok” ifadelerini kullandı.

“Taraftarlarımız, ilk haftasında bütün ürünleri bitirdi”

Ankaragücü Store’ye yoğun ilginin olmasının Nike firmasının ilgisini çektiğini belirten Yiğiner, “Ankaragücü, çok büyük bir camiadır. Nike firmasından bize ziyarete geldiler. Süper Lig’de 8-9 takım, Nike ile çalışıyor ama bizi tercih edip görüşlerimizi aldı. Futbolcuların hangi malzemeyi tercih ettiklerini, hangi malzemelerin faydalı olduğu yönünde seminer verdiler. Bunun sebebi, camia olarak umulmadık bir performans sergilememizdir. Ankaragücü Store’de çok fazla ürün sattık, kısa sürede diğer kulüpleri geçtik. Bu da bu firmaların ilgisi çekti. Taraftarlarımız, ilk haftasında bütün ürünleri bitirdi. Taraftarlarımız, Ankaragücü Store konusunda ciddi bir özlem içerisindeymiş. Bunu anladık” dedi.

Şehit ve gazi ailelerine kombine desteği

Şehit ve gazi aileleri için bu ay sonuna kombinelerin ücretsiz olduğunu duyuran Yiğiner, “Bizler, biraya gelip bu işleri yapabiliyorsak bunu, şehit ve gazilerimize borçluyuz. O ailelere ücretsiz kombine vereceğiz. Bu ayın sonuna kadar müracaat etmeleri gerekiyor, bu şartla ücretsiz kombilerini alabilirler. Onun haricinde de kendilerine her türlü desteği veririz” diye konuştu.

“Taraftarlarımız, kombine fiyatlarını protesto etti”

Taraftarlardan kombine fiyatlarının indirilmesi için talep geldiğini vurgulayan Yiğiner, “Kombine fiyatları konusunda taraftarlarımız tarafından protesto edildik. Fiyatlar yüksek bulundu. Hep beraber fedakârlık yapıp Ankaragücü’nü ileriye taşımamız gerekiyor. Konyaspor deplasmanında bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımız, kombine fiyatlarının indirilmesini istediler. Konya’daki birlik ve bütünlüğün, içeride de devam etmesi gerekiyor. Biz de onlara jest yapıp kombine fiyatlarını indirdik. Bize bir adım geldiler, biz de onlara on adım gittik. Pozitif olacağız ve herkesi tribünlere getireceğiz” şeklinde konuştu.

“Başkan Yavaş ile görüşüyoruz”

Başkan Mansur Yavaş’tan destek geleceğini söyleyen Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bugün de görüştük. Ankaragücü için imkânlarını seferber edeceğini söyledi ancak net bir meblağ ortaya konmadı. İlerleyen dönemde iyi gelişmeler olacaktır” dedi.

“Hayal kırıklığına uğradık”

MKE’den uzun süredir beklediklerini ancak henüz bir adım atılmadığını dile getiren Yiğiner, “Geçen sene MKE’den sponsorluk parasının gelmesini beklerken, herhangi bir gelir sağlanamadı. Camia olarak büyük bir hayal kırıklığına uğradık. Bunun böyle olmaması lazım. Bu kulübün kuruluşunda, İmalat-ı Harbiye işçilerinin önemli bir payı var. Bunu unutmamaları lazımdı. Süper Lig’de oynayan bir takımın sponsorluk ücretleri bellidir. MKE’den halen daha destek bekliyoruz, umutluyuz” diye konuştu.

Son olarak camiaya seslenen Başkan Mehmet Yiğiner, “Başarının anahtarı birlik ve beraberliktir. Maçlar, kazanılır ve kaybedilir. Önemli olan bir olmaktır. Bu sebeple bu sezon, ‘Birlikte Güçlüyüz’ diyoruz. Başkente yakışır Ankaragücü için bunların olması şarttır. Ankaragücü’nün artık zirveye oynaması lazım. Ufak bir dokunuşla neler yapacağımız herkes görecek. Kimse dert etmesin. Adalet istiyoruz sadece” diyerek açıklamasını sonlandırdı.