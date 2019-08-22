Aykan Atik: "Pinto ve Faty'yi riske atmak istemedik"

Ankaragücü’nün teknik direktörü Aykan Atik, Kayserispor maçı öncesinde Klasspor TV mikrofonlarına konuştu.

“Konyaspor’u iyi analiz etmiştik”

Takım olarak tam anlamıyla hazır olmadıklarını söyleyen Aykan Atik, “Konyaspor daha hazır, biz ise eksik bir takımızdık. Buna rağmen iyi oynayıp 1 puanla döndük. Rakibimizi iyi analiz etmiştik, nasıl oynamamız gerektiğini biliyorduk. Oynanan futbol, mücadele anlamında iyiydi. Rakibin pozisyonları yok diyemeyiz. Korcan’ın başarısı, takımın direnci yükseltti” diye konuştu.

“Pinto ve Faty’yi riske atmadık”

“Her hafta üzerine koyarak ilerleyeceğiz. Kayserispor maçında daha iyi olacağız. Fizik açıdan ve performans olarak ileriye gideceğiz” diyen Aykan Atik, bazı oyuncuların sakatlıkları nüksetmesin diye riske atmadıklarını söyledi.

Sakat olan oyuncularının olmadığını dile getiren Aykan Atik, “Pinto’nun sakatlığı yok ancak hazır değil. Biraz zamana ihtiyacı var. Kasığındaki problem nüksetmesin diye oynatmadık, riske giremezdik. Faty’yi ise doğru şekilde kullanmak istiyoruz, onun da zamana ihtiyacı var. Pinto ve Faty’nin antrenman eksiklerini tamamlaması gerekiyor” dedi.

“Taraftarlarımıza ihtiyacımız var”

Taraftarlara seslenen Aykan Atik, “Konya’da ciddi bir taraftar desteği aldık. Aynı desteği Kayserispor karşısında Eryaman Stadyumu’nda da görmek istiyoruz. Onlara ihtiyacımız var. Ankaragücü, taraftarları ile birlikte var” şeklinde konuştu.