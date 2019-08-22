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Pazdan: "Taraftarlarımıza mahcup olmak istemem"
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PAZDAN: "TARAFTARLARIMIZA MAHCUP OLMAK İSTEMEM"

Ankaragücü’nün Polonyalı yıldız oyuncusu Michal Pazdan, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

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Ankaragücü’nün Polonyalı yıldız oyuncusu Michal Pazdan, Klasspor mikrofonlarına konuştu.

“2 haftalık bir sakatlık dönemi geçirdim”

Kendi performansı ve takımın oyunu sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan Pazdan, “Kendi performansım hakkında net bir şey söylemek istemem. 2 haftalık sakatlık dönemi geçirdim, daha sonra maça çıktım. O yüzden kendimi yorumlamam doğru değil. Takımımın performansı hakkında konuşmak gerekirse oldukça iyiyiz. Konya’dan 1 puanla dönmek önemliydi. Takımın biraz zamana ihtiyacı var, ileriki dönemlerde daha net konuşabiliriz” diye konuştu.

“Son derecede iyi hazırlanıyoruz”

Eryaman Stadyumu’nda oynanacak Kayserispor maçı hakkında konuşan 32 yaşındaki oyuncu, “Maçtan önce konuşmak, benim tarzım değil. Daha sonra mahcup olmak istemem. Şunu söyleyebilirim ki, maça son derece iyi hazırlanıyoruz” dedi.

“Sakatlığım yok”

Konyaspor maçının son dakikalarında yaşadığı sakatlığın hatırlatılması üzerine konuşan Pazdan, “ Şu an herhangi bir sıkıntım yok. Kayserispor maçında oynayabilirim” ifadelerini kullandı.

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