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Ankaragücü'den kombine bilet fiyatlarında indirim
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ANKARAGÜCÜ'DEN KOMBİNE BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM

Ankaragücü'den kombine bilet fiyatlarında indirim

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, taraftarların çağrısı üzerine kombine bilet fiyatlarında indirime gidildiğini açıkladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda taraftarlardan yoğun talep geldiği belirtilerek, "Müsabakalarda taraftar desteğimizin sağlanabilmesi, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir ortamda maçlarımızı gerçekleştirebilmek en büyük arzumuzdur. Kombine fiyatları ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde yönetim kurulu olarak indirime gidilmesi hususunda karar alınmıştır." denildi.

Daha önce kombine kart alan taraftarlara aradaki fiyat farkının Beştepe Tesisleri'nden iade edileceği ifade edildi.

Yeniden belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:

Kuzey tribün kale arkası: 600 lira

Güney tribün kale arkası: 600 lira

Doğu tribün (Maraton): 750 lira

Batı tribün (Sağ, sol kapalı): 900 lira

VIP tribün: 3 bin lira

 
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