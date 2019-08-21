Ankaragücü'den kombine bilet fiyatlarında indirim

Kulüpten yapılan açıklamada, kombine bilet fiyatlarında indirime gidilmesi hususunda taraftarlardan yoğun talep geldiği belirtilerek, "Müsabakalarda taraftar desteğimizin sağlanabilmesi, birlik ve beraberlik içerisinde huzurlu bir ortamda maçlarımızı gerçekleştirebilmek en büyük arzumuzdur. Kombine fiyatları ile ilgili yapılan değerlendirme neticesinde yönetim kurulu olarak indirime gidilmesi hususunda karar alınmıştır." denildi.
Daha önce kombine kart alan taraftarlara aradaki fiyat farkının Beştepe Tesisleri'nden iade edileceği ifade edildi.
Yeniden belirlenen kombine bilet fiyatları şöyle:
Kuzey tribün kale arkası: 600 lira
Güney tribün kale arkası: 600 lira
Doğu tribün (Maraton): 750 lira
Batı tribün (Sağ, sol kapalı): 900 lira
VIP tribün: 3 bin lira
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