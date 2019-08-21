Fabricio Baiano, Gençlerbirliği'nde

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği, kadrosunu orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.
Başkent ekibinin, Portekiz’in Maritimo ekibinden kadrosuna kattığı Brezilyalı oyuncu, futbola Vasco da Gama’da başladı.
Ülkesinde Novo, Coritiba ve Macae formaları giyen 1992 doğumlu futbolcu, 2016-2017 sezonunda Maritimo’ya transfer oldu.
Baiano, geçtiğimiz yıl Maritimo formasını 24 maçta giydi.
Brezilyalı futbolcuyu Gençlerbirliği, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına Maritimo’dan kiraladı.
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