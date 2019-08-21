﻿
2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

2. HAFTA MAÇLARINI YÖNETECEK HAKEMLER BELLİ OLDU

2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Süper Lig’in 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

1223 Okunma
 
 

Süper Lig'in 2. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligin 2. haftasındaki müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

23 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Göztepe: Ali Palabıyık

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan

21.45 Alanyaspor-Kasımpaşa: Serkan Tokat

21.45 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

25 Ağustos Pazar:

19.15 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

19.15 Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: Koray Gençerler

21.45 Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: Volkan Bayarslan

21.45 Galatasaray-Konyaspor: Mete Kalkavan

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

 
"Güçlü Yorum" her Çarşamba günü Klasspor TV'de
Ankaragücü'den kombine bilet fiyatlarında indirim
Fabricio Baiano, Gençlerbirliği'nde
2
Aykan Atik: "Her hafta üzerine koymuş olacağız"
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Gençlerbirliği'nden İsveçli oyuncuya kanca
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿