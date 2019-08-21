Transfer dönemi ne zaman bitecek?

Şimdiye kadar eksik bölgelerine transferlerini yapan kulüpler, bu kapsamdaki çalışmalarında sona yaklaşıyor. Futbolseverler ise transfer döneminin biteceği tarihi merak ediyor. İşte, konuya ilişkin detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.