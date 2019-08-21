5 sezonda 5 futbolcuyu Avrupa'ya gönderdi

Bursaspor, sportif açıdan son yıllarda başarısız dönemler geçirmesine karşın özellikle yerli oyuncularını yurtdışına göndermeyi sürdürüyor.



Son 5 sezonluk dönem baz alındığında yeşil beyazlı kulübün 5 yerli oyuncusu, yurtdışındaki ekipler tarafından transfer edildi. Bu sürecin öncesindeki 10 sezonluk dönemde ise Bursaspor’da forma giyen yerli oyunculardan sadece birinin yurtdışına transferi gerçekleşmişti.

Umut Meraş’ın Le Havre’a imzasının ardından, Türk pasaportu bulunan Aziz Behich de dahil edildiğinde Bursaspor, son 5 yılda kadrosundaki 5’inci ismi yurtdışına gönderdi.



Umut Meraş 1.3 milyon Euro’ya Le Havre’a, Aziz Behich 1.5 milyon Euro’ya PSV’ye, Enes Ünal 4.4 milyon Euro’ya Manchester City’ye, Batuhan Altıntaş 400 bin Euro’ya Hamburg’a transfer olurken, Sinan Bakış da bedelsiz olarak Admira Wacker’a gitmişti. Bu oyunculardan Bursaspor’un kasasına giren para ise 7.6 milyon Euro oldu.

Bursaspor’un söz konusu dönem öncesindeki son 10 sezonunda ise yalnızca Sinan Kaloğlu, yeşil beyazlı takımda gösterdiği performans sonrası yurtdışında forma giydi. 2008/09 sezonunda Kaloğlu, Alman ekiplerden Bochum’a bedelsiz olarak gitmişti.

Bu isimlerden Enes Ünal, aynı zamanda Bursaspor altyapısından yetişmesiyle ön plana çıkarken; kariyerine İspanya’da devam eden Milli oyuncu Real Valladolid’de forma giyiyor. Bursaspor’un altyapısından yetişen isimlerden Mehmet Zeki Çelik de, İstanbulspor’dan transfer olduğu Lille’de futbol yaşantısını sürdürüyor.

Yeşil beyazlı ekibin altyapısından yetişen bir başka isim olan Ertuğrul Ersoy’un da yurtdışına transfer olacağı konuşuluyor.