Gençlerbirliği'nden İsveçli oyuncuya kanca

Teknik Direktör Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transferlerine yön veren Gençlerbirliği’nde yeni bir isim daha gündeme geldi.

Tecrübeli oyuncu Erdem Özgenç’in takımdan ayrılması ve Ahmet Oğuz’un bir türlü istenilen verimi verememesi, başkent ekibini yeni bir sağ bek oyuncusu ile görüşmeye itti.

Kırmızı-karalılar, Yunanistan’ın köklü ekiplerinden Panathinaikos takımında oynayan İsveçli oyuncu Mattias Johansson ile temas halinde olduğu öğrenildi.

Oyuncu ile yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği belirtilirken, ilerleyen günlerde konunun resmiyete dökülebileceği ifade edildi.

27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mattias Johansson, geçen Yunanistan Ligi’nde 17 maça çıkıp 4 gol atmıştı.

Yetenekli sağ bek oyuncusu, İsveç Milli Takımı’nda da 3 kez forma giyme şansını elde etti.