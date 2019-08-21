Mustafa Kaplan: "3 transfer daha yapılacak"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Gazişehir maçı öncesinde Klasspor mikrofonları açıklamalarda bulundu.

“Kaza kurşunu ile kaybettik”

Çaykur Rizespor karşısında talihsiz bir yenilgi aldıklarını dile getiren Mustafa Kaplan, “Cezalı olmam ve saha içerisinde 10 kişi kalmamız, maçı kaybetmemizde etkili oldu. İlk yarıda üretkendik ama 10 kişi kaldıktan sonra üretkenliğimiz düştü. Kaybetmeyi hiç düşünmüyorduk ancak olmayacak bir pozisyonda gol yiyerek maçı kaybettik. Kaza kurşunu ile maçı kazanamadık. Sadece 3 puana odaklanmıştık ama olmadı. Oynadığımız oyundan memnunum. Gazişehir’den istediğimiz sonuçla döneceğimize eminim” dedi.

3 transfer daha

“Mert’in gitmesi hiç hesapta yoktu. Mert’in Roma’ya transferi, ülke adına önemli bir gelişmedir” diyen Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, transferlerin yapılacağı mevkileri açıkladı.

Kaplan, “Stoper, orta saha, sol önde oynayabilecek bir isimle görüşmelerimiz sürüyor. Eksiklerimizi biliyoruz. Bu konudaki çalışmalarımızı devam ediyor. Sol stoperi aldığımız zaman, savunmadaki kurgumuz oturmuş olacak. Transferlerimiz hafta içi bitecek” dedi.

“Sessegnon, bu takım için çok değerli”

Tecrübeli oyuncu Sessegnon’un takım için çok değerli bir isim olduğunu söyleyen Kaplan, “Sessegnon’a takımın kaptanı olduğunu ve benden sonra buradaki liderin kendisi olduğunu söyledim her seferinde. Kendisine inandığımızı belirttik. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Sessegnon, yabancı oyuncuları çok iyi anlıyor ve tanıyor” diye konuştu.

“Yüzde 90’ı benim istediğim oyuncular”

İyi transferler yaptıklarını ve kısa zamanda bu isimlerden verim alacaklarını belirten Kaplan, “Takımın yüzde 90’ı benim istediğim oyunculardan kuruldu. İyi bir scout ekibimiz var. Aldığımız bütün oyunculardan memnunum. İlk kez bir arada oynayan 6-7 oyuncumuz var. Uyum sürecini iyi geçirdik. Yabancı transferlerimizden de en kısa zamanda istediğimiz verimi alacağız” şeklinde konuştu.

Üçüncü bölge vurgusu

Gazişehir’i yenmek için bütün planlarını yaptıklarını söyleyen Mustafa Kaplan, “Gazişehir, Fenerbahçe karşısında 5’li savunma ile oynadı. Gazişehir’in bizim karşımızda 5’li savunma anlayışıyla oynayacağına inanmıyorum. Bizim karşımızda 4-2-3-1 dizilişiyle oynar diye düşünüyorum. Biz, bütün hesaplarımızı yaptık. Kazanmak istiyoruz. Önde baskılı oynayacağız. Üçüncü bölgede iyi işler yapmak istiyoruz” dedi.