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"C Blok" her Salı günü Klasspor TV'de
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"C BLOK" HER SALI GÜNÜ KLASSPOR TV'DE

Türkiye’nin ilk ve tek Gençlerbirliği programı olan “C Blok” Klasspor TV ekranlarında olacak.

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Yeni yayın hayatına bomba gibi girmeye hazırlanan Klasspor TV’de ilkler yaşanmaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ve tek Gençlerbirliği programı olan “C Blok” Klasspor TV ekranlarında olacak.

Ankara’nın gözde gazetecilerinden Engin Kocabıyık ve yeni neslin önemli yorumcularından Özhan Yüksel’in hazırlayıp sunacağı “C Blok” programında Gençlerbirliği’nin haftalık nabzı tutulacak.

Gençlerbirliği’nin enine boyuna konuşulacağı “C Blok”, her Salı günü saat 20.00’de Klasspor TV ekranlarında canlı yayında futbolseverlerle buluşacak.

Bu programı, Klasspor TV’nin sosyal medya hesapları olan Youtube, Facebook, Twitter ve Periscope’den canlı olarak izleyebilirsiniz.

Bizi izlemeye devam edin.

 

 
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