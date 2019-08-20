Galatasaray genç golcü arıyor

Radamel Falcao’yu bekleyen Galatasaray, bir santrfor transferi daha yapacak.
Falcao ile birlikte yabancı sayısı 16’ya yükselecek olan sarı - kırmızılılar, Diagne, Mitroglou ve Ozornwafor ile yollarını ayırmayı planlıyor.
Boşalacak 3 kişilik kontenjan ise Nzonzi, Falcao ve alınacak diğer futbolcu ile doldurulacak.
Teknik direktör Fatih Terim'in, Falcao ile birlikte bir golcü futbolcu daha istediği öğrenildi.
Babel'i genellikle orta sahanın solunda değerlendirmeyi düşünen tecrübeli teknik adam, alınacak forvetin genç ve dinamik bir isim olmasını istiyor.
Terim'in, transfer edilecek yeni golcü için, Marcao ve Luyindama gibi ileride satıldığında kulübe para kazandırabilecek bir oyuncu olması uyarısını yaptığı da belirtildi.
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