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Fenerbahçe'den en farklı başlangıç
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FENERBAHÇE'DEN EN FARKLI BAŞLANGIÇ

Fenerbahçe'den en farklı başlangıç

Süper Lig'e 5-0'lık Gazişehir Gaziantep galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, evindeki sezon açılış maçlarında zorlanmıyor.

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Ligde 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gazişehir Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe, kötü geçen 2018-2019 sezonunun ardından 5 gollü galibiyetle taraftarını sevindirdi.

Sarı-lacivertliler, lig tarihinde ev sahibi olduğu 40. açılış maçında 32. galibiyetini elde etti. İç sahadaki açılış maçlarında 5 beraberlik alan Fenerbahçe, sadece 3 yenilgi yaşadı.

Liderlik koltuğuna 123 hafta sonra oturan Fenerbahçe, taraftarına büyük sevinç yaşattı. Süper Lig'de 35 maç sonra 5 gol atan sarı-lacivertliler, Kadıköy'de taraftarlarına 3 yılı aşkın süre sonra 5 farklı galibiyet izlettirdi.

12 sezon sonra en farklı başlangıç

Fenerbahçe, Süper Lig'e 12 sezon sonra en farklı galibiyetini alarak başladı.

Teknik direktör Arthur Zico yönetiminde 2006-2007 sezonuna 6-0'lık Kayseri Erciyesspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 12 sezon sonra ilk kez 5 gol ve farkla sezon başlangıcı yaptı.

En farklı üçüncü başlangıç

Fenerbahçe, lig tarihinde sezona en farklı 3. galibiyetiyle başladı.

Sarı-lacivertliler 6-0'lık Kayseri Erciyesspor galibiyetinin yanı sıra 1988-1989 sezonunda Rizespor'u deplasmanda 5-0 yenerek lige giriş yapmıştı.

Gazişehir Gaziantep karşısındaki 5-0'lık skor sarı-lacivertlilerin en farklı 3. başlangıcı olarak tarihe geçti.

Ersun Yanal'la en farklı galibiyet

Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın yönetiminde resmi maçlardaki en farklı galibiyetini aldı.

Fenerbahçe'yi 2013-2014'te şampiyonluğa taşıyan, geçen sezonun 16. haftasında tekrar göreve gelen Ersun Yanal, sarı-lacivertli takımla Gazişehir Gaziantep maçına kadar 63 resmi karşılaşmaya çıktı.

Ersun Yanal, takımının 5-0'lık zaferiyle de sarı-lacivertlilerle en farklı galibiyet sevincini 64. maçında yaşadı.

 
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