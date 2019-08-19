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1. Lig'de ilk haftanın lideri Fatih Karagümrük
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1. LİG'DE İLK HAFTANIN LİDERİ FATİH KARAGÜMRÜK

1. Lig'de ilk haftanın lideri Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu başlarken, ligin ilk haftasını Fatih Karagümrük lider tamamladı.

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TFF 1. Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, evindeki karşılaşmada Bursaspor'a 3-1 üstünlük kurdu.

İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Giresunspor-Menemenspor: 0-2

Fatih Karagümrük-Bursaspor: 3-1

Adana Demirspor-Balıkesirspor: 2-0

Osmanlıspor-Boluspor: 2-1

Hatayspor-Altınordu: 1-0

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 2-2

Altay-Ümraniyespor: 1-3

Akhisarspor-Adanaspor: 1-0

Eskişehirspor-Keçiörengücü: 1-1

Puan durumu

Ligin ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle

2. haftanın programı

TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

23 Ağustos Cuma:

20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

24 Ağustos Cumartesi:

16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)

21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)

21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 
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