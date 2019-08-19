1. Lig'de ilk haftanın lideri Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig'in yeni takımı Fatih Karagümrük, evindeki karşılaşmada Bursaspor'a 3-1 üstünlük kurdu.
İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor-Menemenspor: 0-2
Fatih Karagümrük-Bursaspor: 3-1
Adana Demirspor-Balıkesirspor: 2-0
Osmanlıspor-Boluspor: 2-1
Hatayspor-Altınordu: 1-0
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-İstanbulspor: 2-2
Altay-Ümraniyespor: 1-3
Akhisarspor-Adanaspor: 1-0
Eskişehirspor-Keçiörengücü: 1-1
Puan durumu
Ligin ilk haftasında oluşan puan durumu şöyle
2. haftanın programı
TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
23 Ağustos Cuma:
20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)
24 Ağustos Cumartesi:
16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Stat henüz açıklanmadı)
21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)
21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
25 Ağustos Pazar:
17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.15 Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)
21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
26 Ağustos Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
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