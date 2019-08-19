﻿
Melnjak: "Yeni sözleşme teklifi beni çok mutlu eder"
﻿
Site İçi Arama
﻿

MELNJAK: "YENİ SÖZLEŞME TEKLİFİ BENİ ÇOK MUTLU EDER"

Melnjak: "Yeni sözleşme teklifi beni çok mutlu eder"

Gençlerbirliği maçında Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü atan Hırvat oyuncu Dairo Melnjak, "Gelecekte Çaykur Rizespor ile daha mutlu günlerimin olmasını isterim" dedi.

218 Okunma
 
 

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Hırvat oyuncusu Dairo Melnjak, "İyi günde veya kötü günde bu takım ve şehrin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Gelecekte Çaykur Rizespor ile daha mutlu günlerimin olmasını isterim" dedi.

Melnjak, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, lige Gençlerbirliği'ni yenerek 3 puan ile başlamanın çok güzel olduğunu belirtti.

Kendisinin gol atmasının sevincini artırdığını aktaran Hırvat sol bek, "Gol attığım için çok mutluyum. Taraftarlarımızın ve şehirdeki insanların pozitif enerjisi beni çok etkiledi. Bireysel ve sportif anlamda bana katkısı olacaktır. Şehre ve takıma pozitif enerji sağladığım için de ayrıca mutluyum." diye konuştu.

Dairo Melnjak, sezon başında bazı takımlardan kendisine transfer teklifi geldiği yönündeki söylentilere ilişkin, şunları söyledi:

"Teklifleri gazetelerde ve internette okudum. Resmi teklif gelse mutlaka haberim olurdu. Ben bu şehirde olmaktan, güzel şeyler paylaşmaktan çok mutluyum. İyi günde veya kötü günde bu takım ve şehrin bir parçası olmaktan son derece mutluyum. Gelecekte Çaykur Rizespor ile daha mutlu günlerimin olmasını isterim."

Çaykur Rizespor'dan gelecek sözleşme uzatma teklifinin kendisini mutlu edeceğini kaydeden Melnjak, "Yöneticilerimiz yeni bir takım oluşturmak ile meşgul. Bu anlaşılır bir durum. Öncelikle çok iyi bir takım oluşturmak zorundayız. Bu işler bittikten sonra oturup konuşuruz. Yeni sözleşme teklifi beni çok mutlu eder." ifadelerini kullandı.

 
Ozornwafor'a Süper Lig'den talip var
2
İsmail Kartal'dan çarpıcı "Ankaragücü" açıklaması
İsmail Kartal: "Yeni bir takım kurmaya çalışıyoruz"
Gençlerbirliği, sezona iyi başlamadı
Joseph Attamah, Çaykur Rizespor'da
Passolig'de Galatasaray zirvede
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿