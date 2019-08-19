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TFF'den Kardemir Karabükspor'a iyi haber
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TFF'DEN KARDEMİR KARABÜKSPOR'A İYİ HABER

TFF'den Kardemir Karabükspor'a iyi haber

Kardemir Karabükspor, TFF tarafından kulübe puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağını açıkladı.

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Kırmızı-mavili ekipten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün yorucu ve hummalı çalışmalarının ardından tarafımıza Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazıda; mücadele edeceğimiz TFF 2.Lig'e katılımımız konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı, gereken şartların yerine getirildiği ve puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtilmiştir. Değerli taraftarlarımıza duyurulur."

 
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