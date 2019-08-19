TFF'den Kardemir Karabükspor'a iyi haber

Kırmızı-mavili ekipten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüzün yorucu ve hummalı çalışmalarının ardından tarafımıza Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen yazıda; mücadele edeceğimiz TFF 2.Lig'e katılımımız konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığı, gereken şartların yerine getirildiği ve puan silme dahil hiçbir cezanın uygulanmayacağı belirtilmiştir. Değerli taraftarlarımıza duyurulur."