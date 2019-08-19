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Mert Çetin, Roma'da ilk röportajını verdi
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MERT ÇETİN, ROMA'DA İLK RÖPORTAJINI VERDİ

Mert Çetin, Roma'da ilk röportajını verdi

Gençlerbirliği'nden Roma'ya transfer olan Mert Çetin, "Cengiz'le yardımlaşarak birlikte gelişebileceğimizi düşünüyorum" dedi. Genç stoper, idolünün ise Sergio Ramos olduğunu söyledi.

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Gençlerbirliği'nden İtalyan ekibi Roma'ya transfer olan Mert Çetin, İtalya'da futbolunu geliştireceğine inanıyor.

İlk röportajını Roma'nın internet sitesine veren genç futbolcu, "Burada olduğum için çok mutluyum. İtalya Ligi, savunmacılar için harika bir lig. Burada futbolumu geliştirebileceğime inanıyorum" ifadesini kullandı.

"Cengiz'le yardımlaşarak birlikte gelişebileceğimizi düşünüyorum"

Genç yaşta Roma formasını giymenin sorumluluğunun bilincinde olduğunu belirten Mert Çetin, yeni kulübüne kısa sürede uyum sağlayarak takım arkadaşlarına yardım etmek istediğini söyledi.

Roma forması giyen Cengiz Ünder'le kısa süre önce tanıştığını dile getiren 22 yaşındaki futbolcu, "Cengiz'le yardımlaşarak birlikte gelişebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Sergio Ramos bana her zaman ilham verdi"

İdolünün Sergio Ramos olduğunu belirten Mert, İspanyol yıldızın her zaman kendisine ilham verdiğini kaydetti.

 
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