﻿
Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda
﻿
Site İçi Arama
﻿

SELÇUK ŞAHİN, BURSASPOR YOLUNDA

Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda

Gençlerbirliği'nin kadroda düşünmediği Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda...

705 Okunma

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli futbolcuyla anlaştı fakat transfer yasağı nedeniyle resmi sözleşme imzalanamıyor.

Bursaspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürerken bir yandan da transfer yasağının kaldırılması konusundaki uğraşlar sürüyor.

Genç oyunculardan kurulu bir takımla mücadele eden yeşil beyazlı ekip, bir yandan da takıma ağabeylik edecek oyuncu arayışında. Bursaspor bu doğrultuda uzun yıllar Fenerbahçe formasını da terleten Selçuk Şahin'le anlaşma sağladı. Fakat bu transfer resmiyete dökülemiyor.

Umut Meraş'ı Le Havre'ye satan Bursaspor, bu oyuncudan gelecek nakit parayı bekliyor. Fatih Karagümrük ile oynanan maçta forma giymeyen Muhammed Şengezer'in birçok talibi bulunuyor. Muhammed'in de bonservisiyle birlikte satışının ardından transfer yasağının kaldırılması için Bursaspor'un eli güçlenecek.

Yeşil beyazlılar, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte anlaşma sağladığı futbolcuları tek tek açıklayacak.
Mert Çetin, Roma'da ilk röportajını verdi
Ozornwafor'a Süper Lig'den talip var
1
Sessegnon: "Daha fazla sorumluluk taşıyorum"
6
Özgür Doğramacı: "İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu"
Gençlerbirliği, sezona iyi başlamadı
Mert Çetin: "Artık Roma için ter dökeceğim"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Şakir
19 Ağustos 201922:11
Bursaspor'da başarılar diliyorum. Ne zaman yola çıkacağını da çok merak dediyorum !
﻿