Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli futbolcuyla anlaştı fakat transfer yasağı nedeniyle resmi sözleşme imzalanamıyor.

Bursaspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürerken bir yandan da transfer yasağının kaldırılması konusundaki uğraşlar sürüyor.

Genç oyunculardan kurulu bir takımla mücadele eden yeşil beyazlı ekip, bir yandan da takıma ağabeylik edecek oyuncu arayışında. Bursaspor bu doğrultuda uzun yıllar Fenerbahçe formasını da terleten Selçuk Şahin'le anlaşma sağladı. Fakat bu transfer resmiyete dökülemiyor.

Umut Meraş'ı Le Havre'ye satan Bursaspor, bu oyuncudan gelecek nakit parayı bekliyor. Fatih Karagümrük ile oynanan maçta forma giymeyen Muhammed Şengezer'in birçok talibi bulunuyor. Muhammed'in de bonservisiyle birlikte satışının ardından transfer yasağının kaldırılması için Bursaspor'un eli güçlenecek.

Yeşil beyazlılar, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte anlaşma sağladığı futbolcuları tek tek açıklayacak.