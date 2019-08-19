Selçuk Şahin, Bursaspor yolunda

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen tecrübeli futbolcuyla anlaştı fakat transfer yasağı nedeniyle resmi sözleşme imzalanamıyor.
Bursaspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürerken bir yandan da transfer yasağının kaldırılması konusundaki uğraşlar sürüyor.
Genç oyunculardan kurulu bir takımla mücadele eden yeşil beyazlı ekip, bir yandan da takıma ağabeylik edecek oyuncu arayışında. Bursaspor bu doğrultuda uzun yıllar Fenerbahçe formasını da terleten Selçuk Şahin'le anlaşma sağladı. Fakat bu transfer resmiyete dökülemiyor.
Umut Meraş'ı Le Havre'ye satan Bursaspor, bu oyuncudan gelecek nakit parayı bekliyor. Fatih Karagümrük ile oynanan maçta forma giymeyen Muhammed Şengezer'in birçok talibi bulunuyor. Muhammed'in de bonservisiyle birlikte satışının ardından transfer yasağının kaldırılması için Bursaspor'un eli güçlenecek.
Yeşil beyazlılar, transfer yasağının kalkmasıyla birlikte anlaşma sağladığı futbolcuları tek tek açıklayacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.