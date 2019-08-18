﻿
Honduras'ta kanlı derbi: 4 ölü
﻿
Site İçi Arama
﻿

HONDURAS'TA KANLI DERBİ: 4 ÖLÜ

Honduras'ta kanlı derbi: 4 ölü

Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'da Olimpia ve Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesi başlayan olaylarda 4 kişi öldü, futbolcuların da yer aldığı birçok kişi yaralandı.

331 Okunma
 
 

Honduras medyasında yer alan haberlere göre, Olimpia ile Motagua'nın oynayacağı derbi maç öncesinde bir grup Olimpialı taraftar, rakip takım otobüsüne taşlarla saldırdı.

Kırılan camların isabet etmesi sonucu Motagualı 3 futbolcu yaralandı. Motagua Kulübü saldırıda kırılan otobüs camları ve yaralanan futbolcuların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Saldırı sonrasında maç iptal edilse de saha içi ve dışında devam eden olaylar sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, birçok kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Güvenlik güçlerinin taraftarlara göz yaşartıcı gaz ile müdahale ederek olayları yatıştırdığı belirtildi.

 
ETİKETLER
Aykut Kocaman: "Korcan Çelikay ve savunmayı geçemedik"
Adnan Erkan: "Bu maç bizim için moral oldu"
5
Ankaragücü, Konya'dan eli dolu döndü!
3
Ankaragücü, yeni sezona yeni sponsorlarla başlıyor
Ozornwafor'a Süper Lig'den talip var
1
Osmanlıspor galibiyetle başladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿