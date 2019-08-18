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Adnan Erkan: "Bu maç bizim için moral oldu"
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ADNAN ERKAN: "BU MAÇ BİZİM İÇİN MORAL OLDU"

Adnan Erkan: "Bu maç bizim için moral oldu"

Konyaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalan Ankaragücü'nde sportif direktör Adnan Erkan "Buradaki ilk amacımız bu zor şartlarda buradan puanla çıkmaktı. Gelecek haftaya moralle hazırlanmaktı. Bunu başardığımız için de mutluyuz" dedi

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Takıma bazı sporucuların geç katıldığını bu yüzden de fiziksel eksikliklerinin bulunduğunu ifade eden Erkan, şunları kaydetti:

"Bütün bunlara rağmen sporucularım inanılmaz bir gayret gösterdiler. Oyunun bilhassa 70'inci dakikasına kadar oyunu tuttuk. Daha sonra belirli bölgelerde yorulmalar oldu. Sonradan oyuna giren arkadaşlarımız da oyuna çok çabuk adapte oldular. İyi bir mücadele oldu. Buradaki ilk amacımız bu zor şartlarda buradan puanla çıkmaktı. Gelecek haftaya moralle hazırlanmaktı. Bunu başardığımız için de mutluyuz. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu maç bizim için moral oldu. Çünkü Konyaspor gibi oyunu kompakt ve sabırlı oynayan ve yakaladığı hatayı çok iyi değerlendiren bir ekibe karşı oynadık. Bu açıdan da bizim için önemliydi. Önümüzdeki maçlarda rakiplerimizi, bizim gibi yeni kurulan veya eksiklikleri bulunan takımlara karşı oynayacağız bunların çalışmasını yapacağız."
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