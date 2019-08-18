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Ankaragücü, Konya'dan eli dolu döndü!
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ANKARAGÜCÜ, KONYA'DAN ELİ DOLU DÖNDÜ!

Ankaragücü, Konya'dan eli dolu döndü!

Transfer yasağı ile boğuşan Ankaragücü, elindeki dar kadroya rağmen Konyaspor deplasmanından 1 puanla döndü.

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Konyaspor ile Ankaragücü 0-0 berabere kaldı.

Süper Lig'in ilk haftasında Konyaspor ile Ankaragücü karşılaştı.

Konya'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

Konyaspor: 0 - MKE Ankaragücü: 0

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Ali Turan, Ferhat Öztorun (Dk. 73 Mücahit Can Akçay), Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic (Dk. 79 Ali Yaşar), Daci, Bajic

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Mehmet Sak (Dk. 87 Cebrail Karayel), Moke (Dk. 86 Faty), Sedat Ağçay, Aydın Karabulut (Dk. 76 Sadaev), Canteros, İlhan Parlak, Orgill

Sarı kart: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 90 4 Faty (MKE Ankaragücü)

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Bajic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

21. dakikada Daci'nin duvar pasında ceza sahasına giren Milosevic'in şutunda top, kaleci Korcan Çelikay'da kaldı.

31. dakikada Skubic'in sağ kanattan şutunda kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

48. dakikada Aydın Karabulut'un ceza sahası içinden sert vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

55. dakikada Milosevic'in sağ kanattan sert şutunda, kaleci Korcan Çelikay meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

84. dakikada Canteros'un ara pasına hareketlenen Orgill'in sert şutunda top üstten auta gitti.

88. dakikada Skubic'in pası sonrası ceza sahası içinde topla buluşan Mücahit Can Akçay'ın şutunda, top kaleci Korcan Çelikay'dan oyun sahasına döndü.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.
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5
Cankirili Simsar Seco
18 Ağustos 201923:28
Sag sol aciga 2 kaliteli dinamik oyuncu lazim..Orta saha Sedat Faty Moke ile sezon bitirmez en az 2 orta saha lazim Kaleci lazim Kulubeye biraz tecrube eklemek lazim. 7-8 oyuncu sart.
4
F.F.Bal.
18 Ağustos 201922:45
ANKARAGÜCÜ'nün bu sene zor durumda kalacağını sananlar bugün takımın inancını ve direncini görünce uyanmıştır. Ya o YİĞİT Ankaragücü taraftarı...İçimiz rahatladı..
3
Angaralı
18 Ağustos 201922:38
Bir sağaçık bir solaçık alalım ligdde 10 içinde bitiririz
2
Ankaralı
18 Ağustos 201922:34
Yıllardır bu basiretsiz yöneticiler yüzünden bu muhteşem taraftara yazık oluyor
1
Usta
18 Ağustos 201921:44
O ne muhteşem taraftar öyle yirmi bin konya taraftarı bizim bebeleri seyretti dinledi tabiki takımımız bu tezahürata seyirci kalmadı yetersiz kadro denilen futbolcu kardeşlerim ölümüne mücadele etti önce muhteşem taraftara sonra futbolcularımız sonsuz teşekkürler biz birlik olunca önümüzde kimse duramaz.
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