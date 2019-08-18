Ankaragücü, Konya'dan eli dolu döndü!

ANKARAGÜCÜ'nün bu sene zor durumda kalacağını sananlar bugün takımın inancını ve direncini görünce uyanmıştır. Ya o YİĞİT Ankaragücü taraftarı...İçimiz rahatladı..

1

Usta

18 Ağustos 201921:44

O ne muhteşem taraftar öyle yirmi bin konya taraftarı bizim bebeleri seyretti dinledi tabiki takımımız bu tezahürata seyirci kalmadı yetersiz kadro denilen futbolcu kardeşlerim ölümüne mücadele etti önce muhteşem taraftara sonra futbolcularımız sonsuz teşekkürler biz birlik olunca önümüzde kimse duramaz.