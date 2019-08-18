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Franck Ribery'e sürpriz teklif
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FRANCK RİBERY'E SÜRPRİZ TEKLİF

Franck Ribery'e sürpriz teklif

12 sezon boyunca formasını giydiği Bayern Münih'e veda eden Franck Ribery'e Premier Lig'den Everton talip oldu.

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The Sun'da yer alan habere göre Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Bayern Münih efsanesi Ribery ile sözleşme imzalama şansı buldu. Ancak Everton'ı düşündüren Ribery'nin maliyeti. 

Çin Süper Ligi, MLS ve Katar'dan teklif alan Fransız yıldızın Everton'ın teklifine sıcak baktığı iddia edildi.

Bayern Münih formasıyla 427 maça çıkan Franck Ribery, 123 gol ve 137 asistlik performans göstermişti.

 
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