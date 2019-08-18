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Fenerbahçe için Babacar iddiası
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FENERBAHÇE İÇİN BABACAR İDDİASI

Fenerbahçe için Babacar iddiası

Fenerbahçe'nin Sassuolo'da forma giyen Khouma Babacar için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu iddia edildi.

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İtalyan basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin santrafor bölgesinde forma giyen Khouma Babacar için Sassuolo'ya satın alma opsiyonuyla teklifte bulunulduğuna yer verildi.

26 yaşındaki Senegalli forvet geçen sezonun başında Fiorentina'dan Sassuolo'ya 7 milyon euroluk bedelle transfer olmuştu.

Babacar, 31 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

 
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