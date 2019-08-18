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Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması
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GALATASARAY'DAN HASAN ŞAŞ AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan Hasan Şaş açıklaması

Galatasaray, antrenör Hasan Şaş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Hasan Şaş'a yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağız" denildi.

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Sarı-kırmızı ekipten yapılan açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuz, Teknik Heyetimiz ve Futbol Takımımız, büyük Galatasaray camiası ile birlikte 23. şampiyonluk yolunda yürümeye devam etmektedir. Bu kapsamda Futbol A Takımı Yardımcı Antrenörümüz Hasan Şaş da Galatasaray ailesinin mensubu olarak görevinin başındadır.

Antrenörümüz Hasan Şaş’a Yukatel Denizlispor maçı sonrasında yapılan art niyetli, planlı ve haksız saldırıların failleri hakkında yasal işlem başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 
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