﻿
Manisaspor'a puan silme cezası
﻿
Site İçi Arama
﻿

MANİSASPOR'A PUAN SİLME CEZASI

Manisaspor'a puan silme cezası

2017-18 sezonunda 1'inci Lig'de 12, geçen sezon da 2'nci Lig'de 15 puanı silinince, yıllar sonra 3'üncü Lig'e düşen Manisaspor, henüz lig başlamadan yine puan silme cezasıyla sarsıldı.

277 Okunma
 
 

Transfer yasağı nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkmak zorunda kalan, geçen yıl harabeye dönen tesislerinin elektrik, su ve gazı aylarca kesilen, kupaları alacaklı kasap tarafından haczedilip satın alınan siyah-beyazlıların 6 puanı, daha lig başlamadan silindi.

Daha önce eski futbolcular Makukula ile Iwanski'nin yanı sıra Benfica ve Portekiz Futbol Federasyonu'nun alacakları yüzünden Manisa temsilcisine puan silme yaptırımı uygulayan FIFA, Daniel Dimov'a olan borçlar nedeniyle kulübün 6 puanını sildi.

Siyah-beyazlılarda 2016-17 sezonu ve 2017-18'in ilk yarısında forma giyen Bulgar stoperin faizleriyle birlikte 330 bin euro tutan alacağı yüzünden kulübe FIFA kanalıyla yaptırım uygulandı. Futbol Federasyonu'nun FIFA'nın Dimov'un alacağı yüzünden verdiği puan silme cezasını puan tablosuna yansıttığı 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki Manisaspor, henüz sezonun başlamasına 2 hafta varken eksi 6 puanla son sıraya geriledi.

Ege'yi Arda Turan, Burak Yılmaz, Caner Erkin, Selçuk İnan, Hakan Balta, Holosko, Zelenka, Uğur İnceman gibi yıldızların yer aldığı kadrosuyla yıllarca Süper Lig'de temsil eden, şimdi ise grupta amatör kümeye düşecek takımlar arasında en büyük aday olarak görülen Manisaspor'un, FIFA'lık olan borçları yüzünden daha alt liglere düşürülme ihtimali bulunuyor.

 
ETİKETLER #Manisaspor
TFF Başkanı Özdemir: "UEFA, VAR kayıtlarının yayınlanmasını istemiyor"
Yabancı futbolcu sayısı düşürülecek mi?
Futbolseverlerin 81 günlük lig hasreti bitiyor
TFF 1. Lig'de 57. sezon başlıyor
İşte Süper Lig'in rekorları ve ilkleri
Takımların Süper Lig kariyerleri
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿