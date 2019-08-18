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Sivasspor kalecisi Samassa taburcu edildi
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SİVASSPOR KALECİSİ SAMASSA TABURCU EDİLDİ

Sivasspor kalecisi Samassa taburcu edildi

Süper Lig'in ilk haftasında dün Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren ve ambulansla hastaneye kaldırılan kaleci Mamadou Samassa, tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Medicana Sivas Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, nöroloji uzmanı Doç. Dr. Hatice Balaban, nöroloji servisinde tedavi altında tutulan Samassa'yı sabah muayene etti.

29 yaşındaki Malili kalecinin sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine Balaban, Samassa'nın taburcu edilmesine karar verdi.

Samassa, işlemlerinin ardından hastaneden ayrıldı.

Süper Lig'in ilk haftasında dün Beşiktaş'ı konuk eden Demir Grup Sivasspor'da rakip oyuncu Tyler Boyd ile çarpışıp baygınlık geçiren Mamadou Samassa ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

 
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