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Sivasspor'da yüzler gülüyor
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SİVASSPOR'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Sivasspor'da yüzler gülüyor

Süper Lig'in 1. haftasında dün sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'da yüzler gülüyor.

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Sezon başında göreve getirilen teknik direktör Rıza Çalımbay ile ilk resmi maçına çıkan kırmızı-beyazlılar, ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş'ı Mert Hakan Yandaş, Mustapha Yatabare ve Emre Kılınç'ın golleriyle 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sezona galibiyetle başlayan Sivas ekibinin, Beşiktaş karşısındaki mücadelesi takımdaki moralleri de yükseltti.

Maça 6 yeni transferle çıkan kırmızı-beyazlıların Beşiktaş karşısında sergilediği performans da futbolseverlerin beğenisini kazandı.

Çalımbay'dan futbolculara 2 gün izin

Teknik direktör Rıza Çalımbay, futbolcularına Beşiktaş galibiyetinin ardından 2 gün izin verdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına 20 Ağustos Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla başlayacak.

Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 25 Ağustos Pazar günü saat 19.15'te Çaykur Didi Stadyumu'nda karşılaşacak. 

 
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