Ozornwafor'a Süper Lig'den talip var

Galatasaray, scout ekibinin önerisiyle sezon başında Niyerya ekibi Enyimba Aba'dan Ozornwafor'u kadrosuna katmıştı.
İlerleyen dönemde takıma monte edilmesi planlanan 20 yaşındaki oyuncunun, hem tecrübe kazanması hem de yabancı kontenjanında yer açılması için kiraya verilmesi gündeme gelmişti.
Valentine Ozornwafor için daha önce İstikbal Mobilya Kayserispor devreye girmiş ama transfer son anda gerçekleşmemişti.
Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu için gelen kiralık tekliflerini değerlendiriyor. Antalyaspor'un da, Ozornwafor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Sol ayağına hakim olan Ozornwafor, Nijerya 20 yaş altı takımında forma giyerek dikkatleri üzerine çekmişti.
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