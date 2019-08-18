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Sessegnon: "Daha fazla sorumluluk taşıyorum"
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SESSEGNON: "DAHA FAZLA SORUMLULUK TAŞIYORUM"

Gençlerbirliği’nin tecrübeli oyuncusu Stephen Sessegnon, "Hem kaptanlıktan hem de sahanın içerisindeki duruşumdan dolayı sorumluluk taşıyorum" dedi.

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Gençlerbirliği’nin tecrübeli oyuncusu Stephen Sessegnon, Çaykur Rizespor maçı ardından açıklamalarda bulundu.

İlk ve ikinci yarısında oyun farkı olduğunu dile getiren Sessegnon, “İlk yarının sonunda 10 kişi kalmanın sıkıntılarını yaşadık. Devre arasında bu konu üzerinde konuşmalar yaptık. İkinci yarıda bunu kabullenip oyunumuzun üzerine koyduk ve daha iyi bir görüntü verdik. İlk yarıda topu ayağımızda az tuttuk. Rakibe karşı beklediğimiz sertliği ortaya koyamadık. İkinci yarı bunu dengelemeye çalıştık” dedi.

Bu sezon kendisini daha iyi hissettiğini belirten deneyimli oyuncu, “Bu sezon, daha fazla sorumluluk alıyorum. Hem kaptanlıktan hem de sahanın içerisindeki duruşumdan dolayı sorumluluk taşıyorum. Formamızın hakkını vermeye çalışıyorum, mücadelem bu şekilde devam edecek” diye konuştu.

Yeni transferler hakkında da konuşan Sessegnon, “Birçok yabancı oyuncu, ilk kez bu ligde forma giyiyor. Hepsi kaliteler oyuncular ama yeni yeni takımı ve ligi tanımaya başlıyorlar. Zaman içerisinde daha iyi performanslar ortaya çıkacaktır” şeklinde konuştu.

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GB
18 Ağustos 201911:15
Kaptanlığı da hakediyorsun, takımı da iyi yönetiyorsun. Helal olsun sana. Ancak bir kişiyle başarı gelmez. Bu takımda Stancu oynadıktan sonra senin emeklerin de boşa gitmeye mahkum. Yine de teşekkürler...
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