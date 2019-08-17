Özgür Doğramacı: "İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özgür Doğramacı, ilk yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini belirterek, "Sahada 10 kişi kaldık. 10 kişi kalınca da istediklerimizi yapamadık." dedi.

İkinci yarıya daha atak başladıklarını dile getiren Doğramacı, "Risk aldık ve pozisyon ürettiğimizi de düşünüyorum. Aslında kazanabilirdik veya puan alabilirdik. İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu." değerlendirmesinde bulundu.