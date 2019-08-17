﻿
Özgür Doğramacı: "İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu"
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÖZGÜR DOĞRAMACI: "İLK HAFTAYA BÖYLE BAŞLAMAK KÖTÜ OLDU"

Süper Lig'in ilk hafta maçında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde yardımcı antrenör Özgür Doğramacı, sezona kötü başladıklarını söyledi.

559 Okunma
 
 

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özgür Doğramacı, ilk yarıda kendilerine yakışmayan bir oyun sergilediklerini belirterek, "Sahada 10 kişi kaldık. 10 kişi kalınca da istediklerimizi yapamadık." dedi.

İkinci yarıya daha atak başladıklarını dile getiren Doğramacı, "Risk aldık ve pozisyon ürettiğimizi de düşünüyorum. Aslında kazanabilirdik veya puan alabilirdik. İlk haftaya böyle başlamak kötü oldu." değerlendirmesinde bulundu.

 
Gençlerbirliği, sezona iyi başlamadı
Mert Çetin: "Artık Roma için ter dökeceğim"
Mert Çetin'den veda fotoğrafı
"Beratlara, Ardalara, Rahmetullahlara yeni bir ışık olacak"
1
Mert Çetin resmen Roma'da
1
Murat Cavcav: "İsmimiz gibi birlik olmalıyız"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Keskinli
18 Ağustos 201900:54
Gençler ve Ankaragücünden bir şey olmaz düşecek iki takım 3.aranıyor.
﻿