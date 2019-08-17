Gençlerbirliği, sezona iyi başlamadı

Geçen sezon yeniden Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Eryaman Stadı'nda oynanan maçın 39. dakikasında Gençlerbirliği'nden Flavio da Silva Ramos ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Konuk Çaykur Rizespor, 66. dakikada Melnjak ile 1-0 öne geçti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Karadeniz ekibi sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu arada Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, cezası nedeniyle maçı tribünden takip etti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

17. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Yasin Pehlivan'ın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

KIRMIZI KART: 39. dakikada sol kanattan hareketlenen Samudio'yu faulle durduran Gençlerbirliği'nden Flavio da Silva Ramos önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışı kaldı.

41. dakikada Boldrin'in sol taraftan kullandığı faul atışında, ceza alanı içine gönderilen topa penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Abarhoun'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

51. dakikada Nadir Çiftçi'nin pası sonrası topla sol kanattan ceza alanına giren Polomat'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Candeias'ın sağdan ceza alanı içine yaptığı ortada, iyi yükselen Sio'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

GOL : 66. dakikada Moroziuk'un sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortada, arka direkteki El Kabir topu Melnjak'ın önüne indirdi. Bu futbolcu da gelişine şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+3. dakikada Candeias'ın ortasına altı pas içinde topla buluşan Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

90+4. dakikada Rahmetullah Berişbek'in ceza alanı içine yaptığı ortaya, arka direkte Nadir Çiftçi'nin kafa vuruşunda top kalecinin ellerinde kaldı.

Müsabakayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Bahattin Şimşek, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Ramos, Polomat, Toure, Berat Ayberk Özdemir, Sessegnon, Yasin Pehlivan (Dk. 75 Rahmetullah Berişbek), Candeias, Seuntjens (Dk. 46 Nadir Çiftçi), Sio (Dk. 67 Stancu)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Chatziisaias, Melnjak, Morozyuk, Abarhoun, Boldrin, Vetrih (Dk. 84 Abdullah Durak), Samudio, Pauw (Dk. 71 Barış Alıcı), Diomande (Dk. 60 Attamah), El Kabir

Gol: Dk. 66 Melnjak (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Dk. 39 Ramos (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 69 Pauw, Dk. 89 Samudio (Çaykur Rizespor), Dk. 74 Candeias, Dk. 86 Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)