Ankaragücü'nün Konya'da hocası kim olacak?

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İsmet

17 Ağustos 201920:20

Başkan madem hoca alacaktın niye bekledin Aykan hocayı1,5 aydır çalıştırdın bu hocaya yapılan çok büyük bir ayıptır transfer açılmıycaksa zaten başka hocaya ne gerek var senki bu takıma Mustafa hocayı hoca yapan adamsın Aykan hoca ondan daha kaliteli gelen hocada şimdi hazıra konsun bence bu çok yanlış bu saatten sonra hoca gelmesi Takımın ruhunu bozar ama Başkan neyi doğru yapıyoki