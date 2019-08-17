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Ankaragücü'nün Konya'da hocası kim olacak?
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ANKARAGÜCÜ'NÜN KONYA'DA HOCASI KİM OLACAK?

Ankaragücü'nün Konya'da hocası kim olacak?

Sezonun ilk karşılaşması öncesi Konya’ya giden Ankaragücü’nde teknik direktör sorunu çözülemedi.

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Sezonun ilk karşılaşması öncesi Konya’ya giden Ankaragücü’nde teknik direktör sorunu çözülemedi.

Erzurum ve Ankara’da yapılan kamplarda takımın başında yer alan ve hazırlık maçlarında teknik sorumlu görevini yürüten Aykan Atik ile sözleşme yapılmayacağı öğrenildi.

Konyaspor ile oynanacak maç öncesi kafilenin başında yer alarak Konya’ya giden Aykan Atik, kendisiyle mukavele imzalanmadığı için Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda kulübeden takımını yönetemeyecek.

Ankaragücü’nün kendisiyle sözleşme yapmadığı Aykan Atik’in Süper Lig’de çalışması için gerekli olan pro lisans belgesine sahip olduğu biliniyordu.

Adnan Erkan'a görev

Ankaragücü’nü Konyaspor maçında ise sportif direktör görevine getirilen ve kendisiyle aynı zamanda antrenör sözleşmesi imzalanan Adnan Erkan’ın kulübeden takımını yöneteceği bildirildi.

Sarı-lacivertli takımın yeni teknik direktörünün ise Konyaspor maçından sonra açıklanacağı öğrenildi. Sezonun ikinci haftasında oynanacak Kayserispor maçına, başkent ekibinin yeni hocasıyla çıkacağı bildirildi.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - AHMET SÜLAK

 

 

 

 

 

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İsmet
17 Ağustos 201920:20
Başkan madem hoca alacaktın niye bekledin Aykan hocayı1,5 aydır çalıştırdın bu hocaya yapılan çok büyük bir ayıptır transfer açılmıycaksa zaten başka hocaya ne gerek var senki bu takıma Mustafa hocayı hoca yapan adamsın Aykan hoca ondan daha kaliteli gelen hocada şimdi hazıra konsun bence bu çok yanlış bu saatten sonra hoca gelmesi Takımın ruhunu bozar ama Başkan neyi doğru yapıyoki
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