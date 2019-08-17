Trabzonspor ile Kasımpaşa 21. randevuda

İki takımın ligde oynadığı 20 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 6 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 33 kez havalandırırken, Kasımpaşa 27 golle karşılık verdi.

İstanbul'da denge

İstanbul'da iki takım arasında oynanan 10 maçta taraflar üstünlük sağlayamadı.

İki takım da sahadan üçer kez galibiyetle ayrılırken 4 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 18 gol atarken kalesinde 12 gol gördü.

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.