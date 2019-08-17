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Trabzonspor için lig iyi başlıyor
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TRABZONSPOR İÇİN LİG İYİ BAŞLIYOR

Trabzonspor için lig iyi başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde iyi sonuçlar aldı.

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Bordo-mavililer, lig tarihinde 45 sezondaki başlangıç maçında 28 galibiyet, 11 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 23 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa ile 2. kez

Trabzonspor, Kasımpaşa ile lig tarihinde ikinci kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelirken 2 sezon aradan sonra yine ilk hafta maçında birbirleriyle mücadele edecekler.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonda sahasında oynadığı karşılaşmada Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etmişti.

İlk hafta maçları

Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon    Maç  Sonuç
1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
1975-76   Galatasaray-Trabzonspor  1-2 
1976-77   Trabzonspor-Göztepe  1-0  
1977-78  Mersin.İ.Y-Trabzonspor  0-0  
1978-79 Boluspor-Trabzonspor  0-0  
1979-80  Trabzonspor-Bursaspor  0-0 
1980-81  Bursaspor-Trabzonspor   1-1  
1981-82   Zonguldakspor-Trabzonspor  0-1 
1982-83   Sarıyer-Trabzonspor  0-1  
1983-84  Trabzonspor-Zonguldakspor  3-1  
1984-85   Sarıyer-Trabzonspor  0-0 
1985-86  Trabzonspor-Bursaspor  3-0 
1986-87   Galatasaray-Trabzonspor  0-1 
1987-88  Trabzonspor-Adana Demirspor  2-0  
1988-89  Trabzonspor-Eskişehirspor  2-0  
1989-90   Trabzonspor-Karşıyaka  1-0  
1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor  0-2  
1991-92 Trabzonspor-Samsunspor  4-1  
1992-93 Trabzonspor-Sarıyer   4-0  
1993-94  Trabzonspor-Bursaspor  1-1 
1994-95  Trabzonspor-Altay   3-1  
1995-96  Trabzonspor-Ankaragücü  3-1  
1996-97  Trabzonspor-Altay  1-0  
1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor  1-3  
1998-99  Trabzonspor-Gazintepspor  0-1  
1999-00  Adanaspor-Trabzonspor   1-2  
2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor   1-3  
2001-02    Beşiktaş-Trabzonspor   1-2  
2002-03   Trabzonspor-Fenerbahçe  0-0  
2003-04   Konyaspor-Trabzonspor   3-3  
2004-05    Kayserispor-Trabzonspor   0-3  
2005-06    Trabzonspor-Kayserispor   2-1  
2006-07  Kayserispor-Trabzonspor   1-0  
2007-08   Trabzonspor-Sivasspor  0-3 (Hükmen)  
2008-09   Trabzonspor-Ankaraspor  2-0  
2009-10  Sivasspor-Trabzonspor   1-2  
2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor   0-2   
2011-12 Manisaspor-Trabzonspor   1-1
2012-13  Kardemir K.-Trabzonspor 1-1  
2013-14  Beşiktaş-Trabzonspor  2-0  
2014-15  Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor  0-0  
2015-16 Trabzonspor-Bursaspor  1-0   
2016-17  Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0
2017-18 Trabzonspor-Atiker Konyaspor  2-1 
2018-19  Medipol Başakşehir-Trabzonspor  2-0 
 
 
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