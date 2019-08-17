Campazzo, Real Madrid'de kaldı

Real Madrid, oyun kurucusu Facundo Campazzo'yu takımda tuttu. Eflatun-beyazlılar, Arjantinli oyun kurucunun sözleşmesini 2024 yılına kadar uzattı.
28 yaşındaki Campazzo, Doncic'in ayrılığı ve Llull'un sakatlığının ardından takımın saha içi liderliğini üstlenmişti.
Geçen sezon İspanya Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilen Campazzo, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde 30 maçta 7,9 sayı, 4,5 asist ortalamaları tutturmuştu.
Son yıllarda Avrupa'da zirvenin uzağında kalan Maccabi Tel Aviv, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
İsrail ekibi, oyun kurucu Tyler Dorsey ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yunan pasaportu da bulunan Dorsey, NBA'de Atlanta ve Memphis formalarıyla 106 maça çıkmış, 6, 7 sayı ortalaması tutturmuştu.
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