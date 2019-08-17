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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu açıklandı
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TRABZONSPOR'UN KASIMPAŞA MAÇI KADROSU AÇIKLANDI

Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu açıklandı

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu.

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Bodo mavili takımın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Ivanildo Fernandes, Joao Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Ekuban, Alexander Sörloth

 
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