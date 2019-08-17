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Yunanistan'da Kostas Sloukas şoku
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YUNANİSTAN'DA KOSTAS SLOUKAS ŞOKU

Yunanistan'da Kostas Sloukas şoku

2019 FIBA Dünya Kupası öncesi Yunanistan'da Sloukas şoku yaşanıyor. İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan yıldız basketbolcunun Dünya Kupası'nda forma giyemeyebileceği belirtildi.

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Yunanistan, Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası'na Sloukas'tan yoksun gidebilir. Akropolis Turnuvası'nda İtalya ile oynanan maçta sakatlanan 29 yaşındaki oyuncu, maçı yarıda bıraktı.

Yunanistan Basketbol Federasyonu, MR'ı çekilen oyun kurucunun baldırında gerilme olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Beko'nun oyuncusu, Çarşamba günü Çin'e seyahat edecek Yunanistan Milli Takımı ile gitmeyecek ve Atina'da kalacak.

Tekrar detaylı kontrolden geçecek Sloukas, test sonuçlarına göre Çin'de takıma katılacak.

Son 4 sezondur Fenerbahçe forması giyen Sloukas, geçtiğimiz günlerde sarı - lacivertlilerle 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı.

 
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